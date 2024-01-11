تجديد تكليف "نعمان" نائبًا لرئيس جامعة "المؤسس" للدراسات العليا

وثمّن "نعمانُ"، دعمَه وتوجيهَه لكلّ ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطوّر معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة على جميع الأصعدة.