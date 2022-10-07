الشيخ سلطان جزاع بن عجل في ذمة الله.. والعزاء في منزله برفحاء

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح أمس، الشيخ سلطان بن جزاع بن عجل أبوحاكم؛ إثر مرض عضال عانى منه في الأشهر الأخيرة من حياته رحمه الله وغفر له.
وقد أديت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، في جامع رفحاء الكبير، بمحافظة رفحاء، ويستقبل أبناؤه حاكم وغازي وهاني، العزاء في منزل الشيخ سلطان بن عجل بحي المدينة بالمحافظة.
"سبق" تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لعائلة العجل، ولأبناء وبنات وذوي الفقيد، وللزميل سعيد العجل مدير التحرير في صحيفة "صدى" الإلكترونية، وتسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.