المهندس "الشمراني" إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة الطائف

أصدر أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، قراراً بترقية وكيل أمين الطائف للمشروعات المهندس عبدالعزيز بن أحمد الشمراني، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
وشكر المهندس "الشمراني"، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على ثقته الغالية ودعمه المستمر لكل منسوبي الأمانات والبلديات، مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، بإذن الله.
كما عبر عن اعتزازه بمساندة أمين الطائف، لجميع منسوبي الأمانة وبلدياتها المرتبطة، سائلاً المولى عز وجل، أن يكون عند حسن ظنّ الجميع، وأن تكون هذه الترقية عوناً في طاعة الله، والاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية الموكلة إليه لخدمة أهالي المحافظة، وتحفيزاً لتقديم الأفضل، والمضي قدماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.