المهندس "الشمراني" إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة الطائف

كما عبر عن اعتزازه بمساندة أمين الطائف، لجميع منسوبي الأمانة وبلدياتها المرتبطة، سائلاً المولى عز وجل، أن يكون عند حسن ظنّ الجميع، وأن تكون هذه الترقية عوناً في طاعة الله، والاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية الموكلة إليه لخدمة أهالي المحافظة، وتحفيزاً لتقديم الأفضل، والمضي قدماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.