أمير تبوك يطمئن على صحة "الشيخ الخريصي"

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، الذي يرقد بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه له مساء اليوم في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك حيث كان في استقباله لدى وصوله المستشفى وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي.
واطمأن سموه على صحة الشيخ الخريصي داعياً الله العلي القدير له بالشفاء العاجل.
من جهته، أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.