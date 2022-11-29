أمير تبوك يطمئن على صحة "الشيخ الخريصي"

من جهته، أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.