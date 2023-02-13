"الحجاجي" يحصد الماجستير في علم النفس من جامعة أم القرى

حصل سلمان بن خالد الحجاجي على درجة الماجستير ، في تخصص علم النفس التعلم، من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
وجاءت الرسالة تحت عنوان "المرونة المعرفية وعلاقتها بدافعية الإتقان لدى طلاب جامعة أم القرى".
فيما أشرف على الرسالة الدكتور محمد بن رزق الله الزهراني أستاذ القياس والتقويم والإحصاء التربوي والنفسي المشارك بقسم علم النفس - رئيس قسم علم النفس.
وتشكلت لجنة المناقشة من "طارق عبدالعالي صمل السلمي أستاذ علم النفس بقسم علم النفس، وعبدالرحمن عبدالله أحمد النفيعي أستاذ القياس والتقويم المشارك بقسم علم النفس".