وفاة "فيصل الشهري" نجل شيخ قبيلة "آل مغايب"

كما تلقى العزاء من شيخ شمل سلامان بني شهر الشيخ فهد بن تركي العسبلي، وشيخ شمل الريش أبو طالب الزين، وشيخ عمارة الشيخ حبيب بن سدران، والشيخ عبدالله بن سحيم، والدكتور حسن إدريس، وحمد آل درهم، بالإضافة لشيوخ القبائل المجاورة والقريبة والمسؤولين والوجهاء والذين -بحسب الشيخ محسن- لا يتسع المجال لذكرهم وهم إخوة وزملاء؛ أهل دار وشركاء في العزاء.