وفاة "فيصل الشهري" نجل شيخ قبيلة "آل مغايب"

توفي نجل الشيخ محسن بن قحطان الشهري شيخ قبيلة آل مغايب ببني زهير في محافظة المجاردة، "فيصل" المعلم في ابتدائية الأبناء الخامسة بخميس مشيط، متأثرًا بمرضه.
واستقبل الشيخ "الشهري" العزاء بمنزله في المجاردة من الأهالي والأعيان بمختلف المناطق، وعلى رأسهم المحافظ سعيد بن دلبوح، ومحافظيْ المجاردة السابقين يحيى بن حموض ومغدّي الوادعي.
كما تلقى العزاء من شيخ شمل سلامان بني شهر الشيخ فهد بن تركي العسبلي، وشيخ شمل الريش أبو طالب الزين، وشيخ عمارة الشيخ حبيب بن سدران، والشيخ عبدالله بن سحيم، والدكتور حسن إدريس، وحمد آل درهم، بالإضافة لشيوخ القبائل المجاورة والقريبة والمسؤولين والوجهاء والذين -بحسب الشيخ محسن- لا يتسع المجال لذكرهم وهم إخوة وزملاء؛ أهل دار وشركاء في العزاء.
كما رفع الشيخ محسن بن قحطان، شكره لكل من واساه هاتفيًّا أو حضوريًّا، داعيًا الله عز وجل، ألا يريهم مكروهًا وأن يرحم الفقيد.
"سبق" تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".