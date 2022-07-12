مجتمع
وفاة "حصة الحكير".. وإقامة صلاة الجنازة غدًا في "أم الحمام"
توفّيت حصة بنت محمد بن فهد الحكير، زوجة الشيخ سعد بن فهد الكريديس، ووالدة: عبدالعزيز، ومنصور، وعبدالمجيد، وأحمد، وسلمان، وكريديس، ومشاعل، ومنيرة.
تُقام صلاة الجنازة على الفقيدة "حصة الحكير"، عصر غد الأربعاء، في جامع الملك خالد بأم الحمام.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي لكافة أسرة الكريديس الكريمة، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يقام العزاء للرجال والنساء في مجمع أبناء فهد بن صالح بن كريديس، حي الرفيعة، شرق وادي حنيفة، أيام: الأربعاء والخميس والجمعة من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، جوال "عبدالله": "0509990033"، جوال "محمد": "0509990077"، جوال "فهد": "0532331122".