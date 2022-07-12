وفاة "حصة الحكير".. وإقامة صلاة الجنازة غدًا في "أم الحمام"

توفّيت حصة بنت محمد بن فهد الحكير، زوجة الشيخ سعد بن فهد الكريديس، ووالدة: عبدالعزيز، ومنصور، وعبدالمجيد، وأحمد، وسلمان، وكريديس، ومشاعل، ومنيرة.