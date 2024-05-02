تكليف د."النجعي" رئيسًا للجنة العلمية لتقنية الرنين المغناطيسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

ويعد الدكتور النجعي من الكفاءات البارزة في مجال تقنية الرنين المغناطيسي، حيث يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وهو يشغل حاليًا منصبًا مرموقًا في القسم المتخصص بتقنية الرنين المغناطيسي بمدينة الملك سعود الطبية، وله جهود ملموسة في تطوير وتعزيز تقنية الرنين المغناطيسي بالمملكة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومن المنتظر أيضًا أن يركز د. النجعي على تعزيز الاهتمام بالتخصصات الطبية المتقدمة ومواكبة التطورات العلمية في المملكة العربية السعودية.