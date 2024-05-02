تكليف د."النجعي" رئيسًا للجنة العلمية لتقنية الرنين المغناطيسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أصدر الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أ.د. أوس بن إبراهيم الشمسان، قرارًا بتكليف الدكتور عبده بن أحمد النجعي رئيسًا للجنة العلمية المتخصصة في تقنية الرنين المغناطيسي بالهيئة، وذلك ضمن خطوات عديدة لتعزيز حضور الهيئة في مجال تقنيات الرنين المغناطيسي في المملكة العربية السعودية.
ويعد الدكتور النجعي من الكفاءات البارزة في مجال تقنية الرنين المغناطيسي، حيث يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، وهو يشغل حاليًا منصبًا مرموقًا في القسم المتخصص بتقنية الرنين المغناطيسي بمدينة الملك سعود الطبية، وله جهود ملموسة في تطوير وتعزيز تقنية الرنين المغناطيسي بالمملكة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومن المنتظر أيضًا أن يركز د. النجعي على تعزيز الاهتمام بالتخصصات الطبية المتقدمة ومواكبة التطورات العلمية في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن (اللجنة العلمية لتقنية الرنين المغناطيسي بالهيئة السعودية) تعد هيئة رائدة في تطوير وتنظيم الخدمات الصحية في المملكة، بتحديد المعايير العلمية والتوجيهية لتقنية الرنين المغناطيسي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، في حين تعد تقنية الرنين المغناطيسي أحد التقنيات الحديثة التي تُسهم في تشخيص الأمراض وتقييم الحالات الصحية بدقة عالية، وبفضل تكليف الدكتور النجعي بهذا المنصب الرفيع، ستتمكن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من تعزيز الجودة والتطور في هذا المجال.