وكيل "الداخلية" يؤدي صلاة الميت على محافظ الجبيل السابق

وأكد أن ما قدمه الفقيد من جهود وهو على رأس العمل وأدائه لمهامه على أكمل وجه لخدمة دينه ووطنه، هو محل تقدير واعتزاز الجميع، كما تقدم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، بخالص تعازيه إلى أسرة "العسكر"، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.