وكيل "الداخلية" يؤدي صلاة الميت على محافظ الجبيل السابق

أدى وكيل وزارة الداخلية، الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، صلاة الميت على عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر "محافظ الجبيل سابقًا" بعد صلاة عصر اليوم السبت، في جامع الفرقان بمدينة الدمام.
جاء ذلك بحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأبناء الفقيد وجمع من المصلين.
وقدم د. البتال، التعازي إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد أن ما قدمه الفقيد من جهود وهو على رأس العمل وأدائه لمهامه على أكمل وجه لخدمة دينه ووطنه، هو محل تقدير واعتزاز الجميع، كما تقدم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، بخالص تعازيه إلى أسرة "العسكر"، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو وأهالي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لوكيل وزارة الداخلية ووكيل إمارة المنطقة الشرقية على تقديم العزاء في فقيدهم، سائلين الله أن يكتب لهما الأجر والمثوبة في مواساتهما لهم في مصابهم.