حرم الشيخ "الطالبي" في ذمة الله

توفيت اليوم، إلى رحمة الله، حرم الشيخ يحيى أحمد علي طالبي مدخلي، صفية بنت هادي بقار مدخلي، بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بعد معاناتها مع المرض.
وسيصلى عليها عصر يوم غدٍ الجمعة 24 شوال 1445هـ بمقبرة قرية الركوبة شرق محافظة صامطة، كما سيكون مجلس العزاء للرجال بمنزل إبراهيم طالبي.
والفقيدة والدة كلِ من أحمد، رجل الأعمال وهادي، عضو المجلس المحلي بمحافظة صامطة، ومحمد رجل الأعمال وعلي المعلم المتقاعد وإبراهيم رجل الأعمال.
أسرة "سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيدة، سائلين الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعلها في الفردوس الأعلى.