وفاة حرم السفير "قباني"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى حرم السفير الفريق علي ماجد قباني، رحمه الله، ووالدة كلٍّ من: "أسامة، وسمير، وخالد، وعصام، وهشام، ومنذر علي قباني"، ‎التي وافتها المنية يوم الاثنين ‎11 ذي الحجة 1445هـ الموافق 17 يونيو 2024.