وفاة حرم السفير "قباني"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى حرم السفير الفريق علي ماجد قباني، رحمه الله، ووالدة كلٍّ من: "أسامة، وسمير، وخالد، وعصام، وهشام، ومنذر علي قباني"، التي وافتها المنية يوم الاثنين 11 ذي الحجة 1445هـ الموافق 17 يونيو 2024.
وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء 12 ذي الحجة 1445هـ الموافق 18 يونيو 2024 بعد صلاة المغرب في المدينة المنورة بالحرم النبوي الشريف، والدفن في البقيع.
نسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وإنا لله وإنا إليه راجعون.