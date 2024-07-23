"بيئة مكة" تكرّم بندر السويهري

ومن جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور الحتيرشي بأن مهامهم خلال موسم الحج ذات جوانب متعلقة ومن ضمنها ما يتركز على خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويُعد رجل الأعمال السويهري من ذوي الكفاءات الوطنية التي لها دور مهم في تقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وأهالي العاصمة المقدسة فيما يتعلق بالهدي والأضاحي.