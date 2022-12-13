"العنزي" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بامتياز مع مرتبة الشرف

حصل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
جاء ذلك عقب المناقشة العلمية للرسالة التي جرت مساء يوم أمس الثلاثاء افتراضياً، حيث تناولت الرسالة العلمية المقدمة من الباحث لنيل شهادة الدكتوراه في الدعوة دراسة تحليلية على عينة من الكتب لٌـ"اتجاهات المصنفين من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.
وإدارة صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة للشيخ " العنزي" كما تسأل الله له مزيداً من التوفيق والسداد.