"العنزي" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بامتياز مع مرتبة الشرف

جاء ذلك عقب المناقشة العلمية للرسالة التي جرت مساء يوم أمس الثلاثاء افتراضياً، حيث تناولت الرسالة العلمية المقدمة من الباحث لنيل شهادة الدكتوراه في الدعوة دراسة تحليلية على عينة من الكتب لٌـ"اتجاهات المصنفين من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب في الهند في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين.