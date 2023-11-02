الدكتور "الجفن" وكيلًا لكلية الطب بـ"جامعة سعود"

أصدر رئيسُ جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العُمَر، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور بندر بن ناصر الجفن وكيلًا لكلية الطب في الجامعة.