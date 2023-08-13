"العسيري" عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا للمعهد الصناعي بمحافظة الليث

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتجديد تكليف المهندس عيسى بن مسفر العسيري عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا على المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الليث.
وقدم المهندس عيسى العسيري شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ولنائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي ولمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني على هذه الثقة.
وسأل "العسيري" الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه، وأن يكون ذلك عونًا له للمساهمة هو وزملاؤه من منسوبي الكلية والمعهد في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.