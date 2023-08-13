"العسيري" عميدًا للكلية التقنية ومشرفًا للمعهد الصناعي بمحافظة الليث

وسأل "العسيري" الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه، وأن يكون ذلك عونًا له للمساهمة هو وزملاؤه من منسوبي الكلية والمعهد في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.