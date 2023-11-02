"نويّر العنزي" تنال الدكتوراه في اللغة العربية بتقدير "ممتاز"

نالت الباحثة "نوير بنت عبدالله خلف العنزي" درجة الدكتوراه في اللغة العربية، بعد مناقشة أطروحتها بعنوان "الحِجاج في مصنفات أدب الأخلاق.. دراسة في تحليل الخطاب"، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة.
ونوقشت الرسالة يوم الأحد 1445/04/14 في جامعة الملك فيصل، وتكونت لجنة المناقشة من: الدكتور عبد القادر الحسون (مشرفاً ومقرراً)، والدكتور عبدالله الحقباني أستاذ اللسانيات وتحليل الخطاب (ممتحناً داخلياً)، والدكتور إبراهيم زيد أستاذ الأدب والنقد في جامعة القصيم (ممتحناً خارجياً).