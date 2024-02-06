وفاة الشيخ عثمان بن راشد عميد أسرة آل شليل

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الإثنين، الشيخ عثمان بن راشد الشليل؛ عميد أسرة آل شليل، والمستشار الأسبق بوزارة الزراعة والمياه، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.