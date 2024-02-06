وفاة الشيخ عثمان بن راشد عميد أسرة آل شليل

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مساء أمس الإثنين، الشيخ عثمان بن راشد الشليل؛ عميد أسرة آل شليل، والمستشار الأسبق بوزارة الزراعة والمياه، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.
وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمسجد الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بعتيقة، والدفن بمقبرة العود بالرياض.. وسيكون العزاء بمنزله للرجال والنساء من بعد صلاة العصر.
وكان قد سبقت وفاة آل شليل؛ بأقل من أسبوعين، وفاة ابنه البكر محمد بن عثمان؛ بأزمة قلبية -يرحمهما الله- وجميع أموات المسلمين.
"سبق" التي آلمها الخبر تتقدّم بصادق العزاء والمواساة لأبناء الفقيد: طارق وعبدالله وعبدالعزيز وفيصل وراشد، وشقيقه سعد وبناته وأحفاده وكافة أسرة آل شليل بجميع مناطق المملكة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.