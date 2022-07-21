"آل جفشر" متحدثًا رسميًّا وناطقًا إعلاميًّا باسم إمارة جازان

وعبّر المتحدث الرسمي عن اعتزازه البالغ بهذه الثقة، موضحًا أن أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، ونائب الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ يؤكدان دائمًا أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية والصادقة عن المنطقة والتعريف بها، وما تزخر به من مقومات طبيعية وإمكانات مادية وبشرية، وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات عبر مختلف الوسائل الإعلامية وفق مبدأ الوضوح والشفافية في نقل المعلومة.