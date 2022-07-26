"ابن جفال" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته بوزارة الشؤون الإسلامية

وعبّر المهندس أسامة جفال عن امتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه وتحفيزه للعاملين بالوزارة وقطاعاتها بما يسهم في تحقيق رسالتها السامية، مؤكدًا أن هذه الثقة والدعم ستكون حافزًا له لتقديم كل ما يتطلع له وفق توجيهات القيادة الرشيدة.