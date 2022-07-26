"ابن جفال" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته بوزارة الشؤون الإسلامية

رفع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد بن سعد بن جفال، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار أعمال أول" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأعرب المهندس "جفال" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظنّ القيادة الرشيدة والعمل البنّاء لخدمة الدين والمليك والوطن، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزّها وتقدُّمها ورقيّها.
وعبّر المهندس أسامة جفال عن امتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه وتحفيزه للعاملين بالوزارة وقطاعاتها بما يسهم في تحقيق رسالتها السامية، مؤكدًا أن هذه الثقة والدعم ستكون حافزًا له لتقديم كل ما يتطلع له وفق توجيهات القيادة الرشيدة.