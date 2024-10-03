قائد المنطقة الشمالية يقلّد "الحارثي" رتبة "لواء ركن"

قلّد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن "خالد بن عبدالله الجهني" في قيادة المنطقة الشمالية ومساعد قائد المنطقة اللواء الركن "عبدالله بن عيد العتيبي" صباح هذا اليوم اللواء الركن "محمد بن نفل الشدادي الحارثي" قائد مجموعة لواء الملك فهـد السادس رتبته الجديدة، جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "الحارثي" لرتبة لواء ركن.
فيما هنأ قائد المنطقة الشمالية ومساعده اللواء الركن "الحارثي" بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.
من جهة أخرى عبّر اللواء الركن "الحارثي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.