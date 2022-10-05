تكليف "العتيبي" مديراً لفرع المساحة والمعلومات الجيومكانية بمكة

وتفصيلاً، تخصص "العتيبي" في هندسة المساحة ونظم المعلومات الجغرافية وحصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية والإدارة البيئية في جامعة (برايتون) في المملكة المتحدة، وتنقل بين عدد من المناصب القيادية حيث عمل نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ثم مشرفاً على مبادرة التسجيل العيني في أمانة منطقة المدينة المنورة.