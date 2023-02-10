تعيين "المريزيق" وكيلاً للقبول والتسجيل بجامعة حائل

صدرت موافقة رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف على تعيين الدكتور طارق المريزيق وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل.
"المريزيق" من الكفاءات الأكاديمية في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي في الجامعة، ويعتبر من المتميزين في تخصص الذكاء الاصطناعي، إذ يعتبر أول سعودي قدّم رسالته للدكتوراه عام 2018، في "استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعواصف الغبارية من غير اللجوء إلى صور الأقمار الصناعية"، وحصل على درجتها في هذا المجال الدقيق.
و"المريزيق" الذي يعمل بالإضافة إلى عمله في التدريس بالجامعة، في عمادة القبول والتسجيل لأكثر من ثلاث سنوات، ساهم في تطويرها وأتمتتها، وساهم في تفعيل عدد من الخدمات المهمة، والتي صبت جميعها في أهداف العمادة ودعم الخطة الإستراتيجية لها، فيما ساهم بإعداد خطة لتطوير مهارات منسوبي العمادة وتدريبهم.