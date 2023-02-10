تعيين "المريزيق" وكيلاً للقبول والتسجيل بجامعة حائل

"المريزيق" من الكفاءات الأكاديمية في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي في الجامعة، ويعتبر من المتميزين في تخصص الذكاء الاصطناعي، إذ يعتبر أول سعودي قدّم رسالته للدكتوراه عام 2018، في "استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعواصف الغبارية من غير اللجوء إلى صور الأقمار الصناعية"، وحصل على درجتها في هذا المجال الدقيق.