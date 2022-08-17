ابن جديع "محكّمًا في جائزة هيئة المحتوى المحلي"

اختارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور عبدالله وهطان ابن جديع، ضمن لجنة التحكيم لجائزتها السنوية التي تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والموردين على زيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، والإسهام في تطوير الأداء في تنفيذ العقود والمشروعات.
وجاء اختيار ابن جديع، عضوًا في لجنة تحكيم الجائزة لمحور الجهات الحكومية، نظير خبرته القانونية التي يتمتع بها، وآخرها عمله مستشارًا للشؤون القانونية والحوكمة والالتزام، في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وإضافة إلى خبرته الطويلة، فإن المستشار ابن جديع، مؤهل بأعلى الدرجات العلمية في تخصص القانون، حيث يحمل شهادة الدكتوراه في قانون حوكمة الشركات من جامعة "وستمنستر" لندن في المملكة المتحدة.