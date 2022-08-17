ابن جديع "محكّمًا في جائزة هيئة المحتوى المحلي"

وجاء اختيار ابن جديع، عضوًا في لجنة تحكيم الجائزة لمحور الجهات الحكومية، نظير خبرته القانونية التي يتمتع بها، وآخرها عمله مستشارًا للشؤون القانونية والحوكمة والالتزام، في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وإضافة إلى خبرته الطويلة، فإن المستشار ابن جديع، مؤهل بأعلى الدرجات العلمية في تخصص القانون، حيث يحمل شهادة الدكتوراه في قانون حوكمة الشركات من جامعة "وستمنستر" لندن في المملكة المتحدة.