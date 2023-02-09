"الحجاجي" يحصد الماجستير في علم النفس التعليمي من جامعة أم القرى

حصل سلمان بن خالد الحجاجي على درجة الماجستير، في تخصص "علم النفس التعليمي"، من كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
وقد جاء عنوان الرسالة تحت عنوان (المرونة المعرفية وعلاقتها بدافعية الاتقان لدى طلاب جامعة أم القرى)؛ وقد أشرف على الرسالة الدكتور محمد بن رزق الله الزهراني أستاذ القياس والتقويم والإحصاء التربوي والنفسي المشارك بقسم علم النفس - رئيس قسم علم النفس.
وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من " طارق عبدالعالي صمل السلمي أستاذ علم النفس بقسم علم النفس، وعبدالرحمن عبدالله أحمد النفيعي أستاذ القياس والتقويم المشارك بقسم علم النفس.