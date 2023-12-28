مجتمع
وفاة الشيخ "حمدان آل مخلص" بعد معاناة مع المرض
توفّي الشيخ حمدان بن الضويلع آل مخلص، اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض.
عُرف عن الشيخ "حمدان" في حياته، حبُّ الخير، وإصلاحُ ذات البين داخل قبيلته وخارجها، وله مواقف في تلك الأعمال الخيرية.
وللشيخ "حمدان"، رحمه الله، عددٌ من الأبناء؛ منهم: رئيس بلدية الجموم سابقًا "فيصل"، والمهندس "عبدالرحمن" الذي عمل رئيسًا لعدد من البلديات داخل المنطقة وخارجها، والاستشاري الدكتور بقسم الأورام بدولة فرنسا "هويج"، والمهندس "سالم".
ويتلقّى أبناءُ الفقيد التعازيَ -لمن لم تسمح له ظروفه- بالاتصال على رقم ابنه "فيصل": 0551111770، والمهندس "عبدالرحمن" على الرقم: 0501111770.
"سبق" تتقدّم بالعزاء لأبناء وقبيلة الفقيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.