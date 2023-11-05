بحضور "الأمير مشعل بن محمد".. "الزميل المبارك" يحتفل بزفاف كريمته في الرياض

بحضور الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، احتفل الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، مدير العلاقات بـ"سبق"، بزفاف كريمته "بشرى" إلى الشاب خالد بن عبدالرحمن الدهاس، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة الرياض.