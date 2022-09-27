"الدباسي" نائباً لرئيس لجنة الإنفاذ بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"

وأوضح الدباسي أن الهيئة عملت على إطلاق العديد من المبادرات الاستباقية التي ساهمت في تعزيز منظومة الإنفاذ والحد من التعديات على أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ومنها مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية والتي تهدف الى ربط القطاع العام من منظومة الإنفاذ بالقطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجه القطاعين في مجال إنفاذ الملكية الفكرية وبحث آليات التعاون المشترك.