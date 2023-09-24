الشيخ منصور الخريجي "أبو نزار" نائب رئيس المراسم الملكية سابقًا إلى رحمة الله

وأقيمت الصلاة عليه عَقِبَ صلاة العصر في الرياض، اليوم الأحد ٩ ربيع الأول ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣م، في جامع الجوهرة البابطين، وتم الدفن في مقبرة شمال الرياض.