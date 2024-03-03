"الشمري" وكيلًا لـ"جامعة حائل" للشؤون الأكاديمية لفترة ثالثة

أصدر وزيرُ التعليم يوسف البنيان، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور زيد مهلهل عتيق الشمري وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية، لمدة ثلاث سنوات، بناء على ما رفعه رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.