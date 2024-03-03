"الشمري" وكيلًا لـ"جامعة حائل" للشؤون الأكاديمية لفترة ثالثة

أصدر وزيرُ التعليم يوسف البنيان، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور زيد مهلهل عتيق الشمري وكيلًا لجامعة حائل للشؤون الأكاديمية، لمدة ثلاث سنوات، بناء على ما رفعه رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف.
وتولّى "الشمري" وكالةَ الجامعة للشؤون الأكاديمية من تاريخ 21/ 8/ 1439هـ، ونال ثقة التجديد في 21/ 8/ 1442هـ، وللمرة الثالثة ينالها اعتبارًا من 21/ 8/ 1445هـ.
ويعدُّ "الشمري" من الكفاءات الإدارية والأكاديمية المتميزة، وشغل مناصب عدة؛ من بينها عميد عمادة الجودة والتطوير بجامعة حائل.
كما أشرف "الشمري" على كرسي الأمير سعود بن عبدالمحسن لدراسات العمل الأهلي والخيري في المملكة العربية السعودية، ورأس لجنة إعداد استراتيجية جامعة حائل.