"الراجحي" يكرم هناء الصبحي بعد حصولها على المركز الأول لجائزة التميز المؤسسي

وتفصيلاً، هنأ الوزير الراجحي، الأخصائية هناء الصبحي الحاصلة على المركز الأول في جائزة التميز المؤسسي فئة الموظف التنفيذي المميز لعام 2022 مُقدمًا شكره وتقديره على جهودها المبذولة في عملها ومبادراتها المتميزة.