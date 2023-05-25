"الراجحي" يكرم هناء الصبحي بعد حصولها على المركز الأول لجائزة التميز المؤسسي

كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس الفائزين بالجائزة الداخلية للتميز المؤسسي في الوزارة، وذلك في دورتها الثانية؛ بهدف نشر ثقافة التميز المؤسسي على جميع المستويات التنظيمية والوظيفية داخل الوزارة.
وتفصيلاً، هنأ الوزير الراجحي، الأخصائية هناء الصبحي الحاصلة على المركز الأول في جائزة التميز المؤسسي فئة الموظف التنفيذي المميز لعام 2022 مُقدمًا شكره وتقديره على جهودها المبذولة في عملها ومبادراتها المتميزة.
ومن ناحيتها، قالت "الصبحي" إن اتخاذ الوزارة برنامج التميز المؤسسي كمنهجية للاستدامة سيزيد من وعي الموظف والإدارة للعمل وفق معايير التميز المؤسسي وأنا أول الداعمين والمساهمين في تحقيق استراتيجية الوزارة في تحقيق التميز المستدام ورفع جودة أداء الموظفين وخدماتهم المقدمة.
وقدمت "الصبحي" الشكر والعرفان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وللقائمين على برنامج التميز المؤسسي على خلق بيئة عمل مميزة تظهر فيها جهود الكفاءات والمتميزين.