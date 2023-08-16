بقرار محافظ التدريب التقني.. "آل كاسي" عميدًا لتقنية أبها

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي عميدًا لكلية التقنية بأبها.
ويُعد الدكتور "آل كاسي" من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الأنظمة من جامعة الملك خالد، وتَدَرّج في العديد من المناصب الإدارية، وبدأ معلمًا للتربية الإسلامية بوزارة التعليم، ثم انتقل مدربًا للتربية الإسلامية بكلية التقنية بأبها، ثم مدربًا بالمعهد الصناعي، وعمل بعدها مدربًا في المعهد الصناعي بأبها، ثم مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بالفرشة.
كما عمل مديرًا للمعهد الصناعي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بسراة عبيدة، وحصل خلال تلك الفترة على العديد من الدورات والبرامج التدريبية داخل وخارج المملكة.
و"آل كاسي" هو عضو في المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بـ"يسر"، وعضوًا في لجنة التنمية السياحية بمحافظة سراة عبيدة، إضافة إلى مشاركته في العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة هناك.
بدوره عبّر الدكتور يحيى آل كاسي عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور عادل الزنيدي؛ مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030؛ مبينًا أنه سيعمل على دعم التنمية التجارية والصناعية والسياحية في المنطقة.