بقرار محافظ التدريب التقني.. "آل كاسي" عميدًا لتقنية أبها

ويُعد الدكتور "آل كاسي" من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الأنظمة من جامعة الملك خالد، وتَدَرّج في العديد من المناصب الإدارية، وبدأ معلمًا للتربية الإسلامية بوزارة التعليم، ثم انتقل مدربًا للتربية الإسلامية بكلية التقنية بأبها، ثم مدربًا بالمعهد الصناعي، وعمل بعدها مدربًا في المعهد الصناعي بأبها، ثم مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي، ومشرفًا على فرع الكلية التقنية بالفرشة.