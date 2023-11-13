الدكتورة "إخلاص برديسي" تحصل على البورد البلجيكي في الجراحة العامة

حصلت عضو هيئة التدريس في كلية الطب بقسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة إخلاص سمير عقيل برديسي، على البورد البلجيكي في تخصص الجراحة العامة والتخصص الدقيق في جراحة القولون والمستقيم من جامعة "كي يو لوڤن" البلجيكية ومستشفاها الجامعي الذي يصنف من الأفضل على مستوى العالم.
وتعد الدكتورة إخلاص برديسي أول طبيبة سعودية يتعاقد معها مستشفى لوڤن الجامعي ببلجيكا لتكون جراحاً زائراً؛ نظير تميزها العلمي والمهني، وقد قامت بإجراء 1469 عملية جراحية.
وتم تكريمها في عدة مناسبات رسمية؛ حيث كرمها سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ولوكسمبورغ، على تميزها وتفانيها في مرحلة ابتعاثها وعملها الطبي.