الدكتورة "إخلاص برديسي" تحصل على البورد البلجيكي في الجراحة العامة

حصلت عضو هيئة التدريس في كلية الطب بقسم الجراحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة إخلاص سمير عقيل برديسي، على البورد البلجيكي في تخصص الجراحة العامة والتخصص الدقيق في جراحة القولون والمستقيم من جامعة "كي يو لوڤن" البلجيكية ومستشفاها الجامعي الذي يصنف من الأفضل على مستوى العالم.