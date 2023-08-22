تمديد تكليف "منى الشهري" عميدة للكلية التقنية في محايل عسير

ونوَّهت "الشهري" بالعناية الكريمة التي حظي بها التعليم في المنطقة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبحرص واهتمام متواصل من القيادة الحكيمة، سائلة الله التوفيق والنجاح في أداء مهماتها ومسؤولياتها، وبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.