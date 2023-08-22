تمديد تكليف "منى الشهري" عميدة للكلية التقنية في محايل عسير

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتمديد تكليف منى بنت حامد الشهري عميدة للكلية التقنية للبنات بمحايل لمدة عام من تاريخ 4 / 2 / 1445هـ.
ورفعت "الشهري" شكرها وتقديرها لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معربة عن اعتزازها بثقته، مؤكدة أنها ستكون حافزًا للمزيد من العمل، والمساهمة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية بالمحافظة.
ونوَّهت "الشهري" بالعناية الكريمة التي حظي بها التعليم في المنطقة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبحرص واهتمام متواصل من القيادة الحكيمة، سائلة الله التوفيق والنجاح في أداء مهماتها ومسؤولياتها، وبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.