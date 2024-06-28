المنشد "سعود آل جميع" يحتفل بزواجه في خميس مشيط بحضور الشعراء والمنشدين

وشرف الحفل عدد من رجال الأعمال الخليجيين، منهم اللواء ناصر بن فرحان الحبابي من دولة قطر، وعددٌ من شيوخ وأعيان القبائل، وعددٌ من الشعراء البارزين في الساحة، يتقدمهم صقر سليم ومحمد العازمي ومتعب المسفري ومهدي الحبابي وتركي العصيمي، وجمع كبير من شعراء المحاورة البارزين والمنشدين، وشعراء النظم. كما شرف الحفل عددٌ من نخبة الإعلام البارزين، وعددٌ من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل.