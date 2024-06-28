المنشد "سعود آل جميع" يحتفل بزواجه في خميس مشيط بحضور الشعراء والمنشدين

احتفل المنشد سعود بن ظافر آل جميح الحبابي بزواجه مساء أمس الأول، وذلك بإحدى قاعات الاحتفالات في خميس مشيط، بحضور نخبة من الشعراء والمنشدين والإعلاميين المعروفين على مستوى الخليج العربي، وسط حضور كبير من أبناء قبيلة آل جميع الحباب، وجمع كبير من الزملاء والأصدقاء والأقارب.
وشرف الحفل عدد من رجال الأعمال الخليجيين، منهم اللواء ناصر بن فرحان الحبابي من دولة قطر، وعددٌ من شيوخ وأعيان القبائل، وعددٌ من الشعراء البارزين في الساحة، يتقدمهم صقر سليم ومحمد العازمي ومتعب المسفري ومهدي الحبابي وتركي العصيمي، وجمع كبير من شعراء المحاورة البارزين والمنشدين، وشعراء النظم. كما شرف الحفل عددٌ من نخبة الإعلام البارزين، وعددٌ من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل.
وأُقيم حفل خطابي، تخلله عددٌ من الكلمات والقصائد الشعرية المعدة لهذه المناسبة، وعددٌ من الشيلات الشعرية لعدد من المنشدين.
وقد تضمن الحفل عددًا من إقبالات الصفوف من عدد من القبائل، وتناول الجميع طعام العشاء.
وأُقيمت المحاورة إلى ساعات الفجر الأولى بحضور صف النخبة، وعدد من شعراء المحاورة المعروفين على الساحة الشعرية، الذين أمتعوا الحضور بالموالات الشعرية، التي هتف لها الجماهير.
وبهذه المناسبة رفع المنشد سعود آل جميع آيات الشكر والعرفان لكل من ساهم وحضر وشرف حفل زواجه من شيوخ وأعيان القبائل والشعراء والمنشدين والإعلاميين، مقدرًا للجميع الحضور والتغطية.