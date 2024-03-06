‏مدير "تعليم نجران" ينقل تعازي وزير التعليم لذوي الفقيد "الأسمري"

نقل المدير العام للتعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم تعازي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والأسرة التعليمية لذوي الفقيد ناصر بن علي الأسمري مدير مدرسة الحديبية؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وكان برفقة مدير عام التعليم بنجران، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، ومساعد المدير العام للخدمات المساندة ناجي الحارثي، ومدير مكتب التعليم بشرق نجران فيصل آل رشة ومديرو الإدارات والأقسام بإدارة تعليم نجران.
من جانب آخر، عبّر ذوو الفقيد -رحمه الله- عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام تعليم منطقة نجران وجميع مرافقيه، من مساعديه ومديري الإدارات والأقسام، ومنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، على هذه المشاعر ومشاركتهم حزنهم، سائلين الله العلي القدير، أن يجزيهم خير الجزاء ويرحم الفقيد بواسع رحمته.