‏مدير "تعليم نجران" ينقل تعازي وزير التعليم لذوي الفقيد "الأسمري"

من جانب آخر، عبّر ذوو الفقيد -رحمه الله- عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام تعليم منطقة نجران وجميع مرافقيه، من مساعديه ومديري الإدارات والأقسام، ومنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، على هذه المشاعر ومشاركتهم حزنهم، سائلين الله العلي القدير، أن يجزيهم خير الجزاء ويرحم الفقيد بواسع رحمته.