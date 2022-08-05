مدير شرطة جازان يقلِّد الرائد "الشبيلي" رتبته الجديدة

ورفع "الشبيلي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر، وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.