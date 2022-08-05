مدير شرطة جازان يقلِّد الرائد "الشبيلي" رتبته الجديدة

قلَّد مدير شرطة منطقة جازان، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي، النقيب محمد بن خالد الشبيلي رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "رائد".
وقدَّم "العنزي" التهنئة للشبيلي متمنيًا له ولجميع زملائه من منسوبي الشرطة بالمنطقة التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ورفع "الشبيلي" أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الثقة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها عونًا له على طاعة ولاة الأمر، وخدمة الوطن العزيز، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.