"الدوسري" مديرًا عامًا للعلاقات والمراسم بالحرس الوطني

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التطويرية للوزارة في تمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية، حيث يعد العميد خالد الدوسري من الخبرات القيادية في الحرس الوطني على مدى 29 عامًا متنقلاً في العديد من المواقع القيادية.