"القحطاني" ينال رتبة أستاذ ‫بروفيسور من المجلس العلمي بجامعة الملك سعود

ثمن أستاذ التربية الخاصة المشارك ومستشار الوصول الشامل الدكتور محمد القحطاني موافقة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود على ترقيته إلى رتبة أستاذ بروفيسور.
وبهذه المناسبة ، قال "القحطاني" : الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. بفضل الله وكرمه فقد تمت موافقة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود على ترقيتي إلى رتبة أستاذ بروفيسور.
وثمن تهنئة زملائه بالجامعة وأساتذته من الخليج إلى المحيط على ترقيته العلمية إلى درجة أستاذ في التربية الخاصة.
يذكر أن البروفيسور القحطاني يشغل العديد من المناصب في الكثير من الجهات منها المدير التنفيدي المساعد لبرنامج الوصول الشامل جامعة الملك سعود، ومستشار الوصول الشامل لكثير من الجامعات الخاصة والحكومية ، وقد تم مؤخراً إهداء المكتبة العربية إصداراً مترجماً لذوي الاحتياجات الخاصة .
وللقحطاني العديد من البحوث والدراسات المتميزة والاهتمامات بالبحوث العلمية بمجال التربية الخاصة.