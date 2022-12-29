"القحطاني" ينال رتبة أستاذ ‫بروفيسور من المجلس العلمي بجامعة الملك سعود

يذكر أن البروفيسور القحطاني يشغل العديد من المناصب في الكثير من الجهات منها المدير التنفيدي المساعد لبرنامج الوصول الشامل جامعة الملك سعود، ومستشار الوصول الشامل لكثير من الجامعات الخاصة والحكومية ، وقد تم مؤخراً إهداء المكتبة العربية إصداراً مترجماً لذوي الاحتياجات الخاصة .