"السيف" يحصل على جائزة عالمية في مجالات حقوق الإعاقة

يذكر أن الدكتور "السيف" عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "سابقًا"، والخبير الدولي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقوانينها، مُنح هذه الجائزة نظير مساهماته على المستوى العلمي والفكري، وأيضًا لدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ إذ يحظى بكثير من الدعم والتوصيات للفوز بالجائزة من جهات رسمية عالمية عديدة؛ أبرزها: الرئاسة التنفيذية لمشروع كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول الإعاقة والقانون، وبتأييد من رئاسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.