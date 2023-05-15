وفاة والدة "عادل الحارثي" المستشار بهيئة الإذاعة والتلفزيون

توفيت والدة المستشار الاستراتيجي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي.
وصلى المشيعون على الفقيدة، اليوم الاثنين، قبل أن يوارى جثمانها بمحافظة الطائف، غفر الله لها ورحمها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
ويستقبل العزاء بمنزلها بحي الشرقية بالطائف، أو بالاتصال على أبنائها، د."عادل" من جوال رقم "0505494455"، ود."عباس" على: "0506400535"، و"طراد" عبر: "0556771000".
إدارة صحيفة "سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأبناء الفقيدة، كما تسأل الله لها المغفرة والرحمة ولذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".