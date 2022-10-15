مدير مكافحة عدوى المنشآت الصحية يُكَرّم المصورة "أمل البشير"

كرّم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية الدكتور خالد حمدان العنزي، اليوم السبت، المصورة في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الزميلة أمل معيض البشير، بدرع تذكارية وشهادة شكر وتقدير.
ويأتي التكريم نظير جهودها الفعالة وتغطيتها المميزة في إنجاح "الأسبوع العالمي للتعقيم المركزي"، تحت شعار "لنكن رواد التعقيم 2022".
من جانبه تمنى الدكتور "العنزي" كل التوفيق والنجاح للزميلة أمل البشير.
فيما قدمت "البشير" شكرها وتقديرها للدكتور خالد العنزي، على هذا التكريم، مؤكدةً أنه سيجعلها تُقَدم مزيدًا من الجهد والعطاء مستقبلًا بإذن الله.