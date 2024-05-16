"سلمان مدخلي" إلى المرتبة السابعة بـ"بلدية صامطة"

تلقّى الموظفُ في بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان سلمان بن علي سلمان مدخلي، التهانيَ والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى المرتبة السابعة.
وبادل "سلمان مدخلي" المهنّئين الشكرَ والتقدير والامتنان، معربًا عن سعادته بهذه الثقة.
وقدّم شكره وتقديره لرئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، على تحفيزه ودعمه الدائم لجميع منسوبي البلدية.
ودعا "مدخلي" المولى عز وجل، أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن الغالي.