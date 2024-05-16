"سلمان مدخلي" إلى المرتبة السابعة بـ"بلدية صامطة"

تلقّى الموظفُ في بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان سلمان بن علي سلمان مدخلي، التهانيَ والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى المرتبة السابعة.