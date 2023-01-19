"الربيعة" يحصد الدكتوراه بتقدير ممتاز من المعهد العالي للقضاء

يُشار إلى أن لجنة المناقشة ضمت الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بالبيد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء مقررًا ، والأستاذ الدكتور سعيد يحيى خبير التحكيم والأستاذ بكلية القانون بجامعة الأعمال والتكنولوجيا عضوًا ، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا والأستاذ المشارك في قسم السياسة بالمعهد عضوًا.