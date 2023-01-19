"الربيعة" يحصد الدكتوراه بتقدير ممتاز من المعهد العالي للقضاء

منح المعهد العالي للقضاء الباحث صالح بن علي الربيعة درجة الدكتوراه من قسم السياسة على رسالته التى جاءت بعنوان "الحجز على السفينة.. دراسة مقارنة"؛ بتقدير ممتاز مرتفع.
وقد تطرقت الرسالة إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة؛ طبقًا للنظام البحري السعودي، ونظام المحكمة التجارية، ونظام التنفيذ والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ذات العلاقة بموضوع الرسالة وتأصيل ذلك في الفقه الإسلامي .
يُشار إلى أن لجنة المناقشة ضمت الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بالبيد الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء مقررًا ، والأستاذ الدكتور سعيد يحيى خبير التحكيم والأستاذ بكلية القانون بجامعة الأعمال والتكنولوجيا عضوًا ، والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا والأستاذ المشارك في قسم السياسة بالمعهد عضوًا.