متحدث "وزارة الحج" يغادر منصبه إلى شركة "إدارة وتطوير الموانئ المحدودة"

علمت "سبق" بأن متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، غادر منصب "المتحدث لوزارة الحج والعمرة"، وعُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للعمليات بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتم تعيين المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، نائبًا للرئيس التنفيذي للعمليات؛ لينضم لشركة إدارة وتطوير مشاريع الموانئ المحدودة (مشغل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي)، وذلك بعد رحلة مزدهرة كانت آخر محطاتها وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي للوزارة.
وهو حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إضافة إلى عضوية وبرنامج مختلف في التطوير الإدارة على مستوى القيادات العليا.