وفاة الشيخ "سالم بن حبيش" أحد أعيان خميس مشيط

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سالم بن عبدالله بن حبيش، أحد أعيان محافظة خميس مشيط، المشهود لهم بالأعمال الخيرية، وتقديم العون والمساعدة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
وتمت الصلاة على الفقيد أمس الخميس بجامع الفرقان بحي شباعة في خميس مشيط، ودُفن في مقبرة حي قمبر.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه وموتى المسلمين فسيح جناته.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.
والعزاء سيكون في منزل الفقيد بحي شباعة.
ولتقديم التعزية التواصل مع أولاده على الأرقام الآتية:
محمد 0556003867
عبدالله 0559806060
عبدالرحمن 0506662499