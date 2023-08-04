وفاة الشيخ "سالم بن حبيش" أحد أعيان خميس مشيط

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سالم بن عبدالله بن حبيش، أحد أعيان محافظة خميس مشيط، المشهود لهم بالأعمال الخيرية، وتقديم العون والمساعدة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.