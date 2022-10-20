الدكتورة "آمال الهزاع" أميناً عاماً لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"

بدورها، رفعت الدكتورة آمال الهزاع الشكر والتقدير لرئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية على هذه الثقة بتعيينها أميناً عاماً لمؤسسة موهبة، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة، داعية الله تعالى أن يوفقها في قيادة هذا الصرح الوطني الساعي لإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، ليواكب ما يزخر به وطننا من طاقات بشرية شابة موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، يتجاوز إبداعها حدود بلادنا ليصل إلى العالمية.