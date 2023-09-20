"العنزي" يحصل على وسام "فلورانس نايتنجيل" من الصليب الأحمر

حصل أخصائي التمريض عبدالمجيد عسكر العنزي، اليوم الأربعاء، على وسام "فلورانس نايتنجيل" من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف يُمنح للعاملين في مجال التمريض.