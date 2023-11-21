"خالد الحربي" يرفع شكره للقيادة بمناسبة تكليفه برئاسة جامعة حفر الباطن

كما تقدم "الحربي" بالشكر الجزيل لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على ما تحظى به المنطقة من اهتمام في سائر القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص، وإلى سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن حفظه الله، على ما يوليه سموه من متابعة ودعم دائمين للجامعة.