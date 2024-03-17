وفاة محمد دراج بـ "أبوعريش"

توفي محمد بن عيسى دراج صباح اليوم الأحد بمستشفى الملك فهد بجازان بعد معاناة مع المرض.
ونعى أعيان وأفراد قرية حاكمة أبوعريش، شمال محافظة أبوعريش، وفاة الشيخ "محمد" أحد أعيان المنطقة.
وسوف يُصلى عليه فجر يوم غدٍ الاثنين بجامع علي بن أبي طالب بحاكمة أبوعريش والدفن بمقبرة القرية كما سيكون مجلس العزاء بمنزل المقدم المعتصم بالله بن محمد دراج شمال جامع علي بن أبي طالب بحاكمة https://maps.google.com/?q=17.011269,42.824947
والفقيد والد كلٍ من العقيد المعتز بالله مدير سجن محافظة ضمد، والمقدم المعتصم بالله شرطة منطقة جازان، والمنتصر بالله مدير مطابع صحة جازان، والمعتمد بالله، والمعتضد بالله.
أسرة "سبق" تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعله في الفردوس الأعلى.