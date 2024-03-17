وفاة محمد دراج بـ "أبوعريش"

وسوف يُصلى عليه فجر يوم غدٍ الاثنين بجامع علي بن أبي طالب بحاكمة أبوعريش والدفن بمقبرة القرية كما سيكون مجلس العزاء بمنزل المقدم المعتصم بالله بن محمد دراج شمال جامع علي بن أبي طالب بحاكمة https://maps.google.com/?q=17.011269,42.824947