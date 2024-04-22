مدير الدفاع المدني بتبوك إلى رتبة "لواء"

قلَّد أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبة بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، ظافر بن محمد الأسمري، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "لواء".
وهنأ الأمير "فهد"، اللواء "الأسمري" بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن، مشيدًا بما يقدمه منسوبو الدفاع المدني بتبوك من جهود لحماية الأرواح والممتلكات.
من جهته، عبر مدير الدفاع المدني في تبوك، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الثقة الكريمة بترقيته، مقدمًا للأمير "فهد" الشكر والتقدير على دعمه للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلاً الله التوفيق، لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.