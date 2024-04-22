مدير الدفاع المدني بتبوك إلى رتبة "لواء"

من جهته، عبر مدير الدفاع المدني في تبوك، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الثقة الكريمة بترقيته، مقدمًا للأمير "فهد" الشكر والتقدير على دعمه للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلاً الله التوفيق، لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.